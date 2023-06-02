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02.06.2023  15:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині на вибухонебезпечному предметі підірвався автомобіль, у якому перебували діти

2 червня близько 12:00 в поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль, в якому їхала сім'я з трьома дітьми.

міна
Фото ілюстративне
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Жінка 37 років загинула на місці. Важких поранень зазнали дві дівчинки 12-ти та 15-ти років та 12-річний хлопчик. Усі постраждалі госпіталізовані, наразі медики борються за їхні життя.
 
"Вкотре наголошую, мінна небезпека на Харківщині залишається дуже високою. Будьте максимально обережні. Не відвідуйте ліси, поля, лісосмуги, узбіччя доріг, береги водойм тощо. Це може бути смертельно небезпечно. Пересувайтеся виключно по дорогах з твердим покриттям.
 
В разі виявлення підозрілого предмета в жодному разі не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань та повідомте ДСНС або Нацполіцію",- наголосив Олег Синєгубов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 69-річна мешканка Харківської області працювала у молодіжному департаменті окупаційної адміністрації.
 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  події, харків
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