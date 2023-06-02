Ігор Терехов: Виробництво дешевої електроенергії для міста - наше майбутнє

Фінансові ресурси, необхідні на відбудови Харкова після перемоги у війні, дозволить заощадити виробництво дешевої електроенергії.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв'ю проєкту «Вісті. Тема дня», передає РЕДПОСТ.
За словами мера, в умовах подорожчання енергоносіїв це питання є вкрай важливим.
«Ми повинні використовувати зелені технології, і з цього приводу я мав переговори в США. Виробництво дешевої електроенергії для міста - наше майбутнє, бо це непідвищення тарифів на проїзд у міському електротранспорті, а також тарифів на інші комунальні послуги», - зазначив Ігор Терехов.
За його словами, відновлення житлового фонду проводитиметься з використанням новітніх технологій енергозбереження.
Раніше РЕДПОСТ писав, що закупівля нового рухомого складу для харківського метрополітену знаходиться на стадії проведення тендеру.
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