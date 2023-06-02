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02.06.2023  14:41   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Виробництво дешевої електроенергії для міста - наше майбутнє

Фінансові ресурси, необхідні на відбудови Харкова після перемоги у війні, дозволить заощадити виробництво дешевої електроенергії.


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Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв'ю проєкту «Вісті. Тема дня», передає РЕДПОСТ.

За словами мера, в умовах подорожчання енергоносіїв це питання є вкрай важливим.

«Ми повинні використовувати зелені технології, і з цього приводу я мав переговори в США. Виробництво дешевої електроенергії для міста - наше майбутнє, бо це непідвищення тарифів на проїзд у міському електротранспорті, а також тарифів на інші комунальні послуги», - зазначив Ігор Терехов.

За його словами, відновлення житлового фонду проводитиметься з використанням новітніх технологій енергозбереження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що закупівля нового рухомого складу для харківського метрополітену знаходиться на стадії проведення тендеру.


Источник:   ХМР
 Тэги:  ігор терехов, харків
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