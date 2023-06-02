02.06.2023 14:41 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Виробництво дешевої електроенергії для міста - наше майбутнє

Фінансові ресурси, необхідні на відбудови Харкова після перемоги у війні, дозволить заощадити виробництво дешевої електроенергії.



t.me/citykharkivua





Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв'ю проєкту «Вісті. Тема дня», передає РЕДПОСТ.

За словами мера, в умовах подорожчання енергоносіїв це питання є вкрай важливим.



«Ми повинні використовувати зелені технології, і з цього приводу я мав переговори в США. Виробництво дешевої електроенергії для міста - наше майбутнє, бо це непідвищення тарифів на проїзд у міському електротранспорті, а також тарифів на інші комунальні послуги», - зазначив Ігор Терехов.



За його словами, відновлення житлового фонду проводитиметься з використанням новітніх технологій енергозбереження.

Раніше РЕДПОСТ писав, що закупівля нового рухомого складу для харківського метрополітену знаходиться на стадії проведення тендеру.



