02.06.2023 13:49 Рита Парфенова

Відкрито басейн спорткомплексу «Політех», який зруйнувала російська ракета влітку минулого року

У відновленному після ракетного удару басейні спорткомплексу харківського «Політеху» пройшов чемпионат по водному поло.



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Як передає РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу НТУ ХПІ, 1 червня відбулося свято «Врятуємо український спорт», яке університет організував біля свого спорткомплексу «Політех», розтрощеного ракетним обстрілом рф в ніч на 24 червня 2022 року.



Основний удар припав на легкоатлетичний манеж та ігровий зал. Від вибухової хвилі постраждали басейн та всі приміщення спорткомплексу: вікна, двері, стіни.



У розборах завалів постраждалої частини нашого спорткомплексу активну участь брали співробітники, студенти та спортсмени нашого університету: розбирали завали, виносили скло, сміття, складали цеглу.



У рамках фінансування Міністерства освіти і науки України, яке виділило 1 млн. 300 тис. грн, та ХПІ виконано капітальний ремонт корпусу кафедри фізичного виховання. Він відгороджений стіною від пошкоджених легкоатлетичного манежу та ігрової зали, у ньому також були встановлені вікна. За короткий термін були повністю відновлені великий та дитячий басейни, приведені до ладу роздягальні та душові, частково замінена стара облицювальна плитка, відремонтований центральний вхід до басейну на другий поверх, зроблений капітальний ремонт у коридорах, радіорубці та в кабінеті медичного огляду тощо. Повністю також відремонтована ігрова зала для настільного тенісу, яка готова прийняти спортсменів та всіх бажаючих і влітку, і взимку. Тут були встановлені нові склопакети та замінена опалювальна система.



Зараз, за словами ректора ХТУ ХПІ Євген Сокол університет не має можливості відновити спортивну споруду в повному обсязі. «Але сьогодні ми відкриваємо відновлену частину спорткомплексу, що дає можливість нашим спортсменам продовжити свої тренування та змагання в цьому величезному корпусі», – сказа на відкритті Евген Сокол.



Ректор запевнив, що ХПІ зробить все, щоб спортивний комплекс у майбутньому став ще кращим, ніж був до війни. «Сьогодні італійська дизайнерська фірма безкоштовно робить нам проект майбутніх ігрової зали та легкоатлетичного манежу спорткомплексу, які були зруйновані. В мене немає сумніву, що ми також зможемо залучити інших наших європейських партнерів для фінансування цих робіт», – розповів він



Учасникам свята були продемонстровані фотографії, на яких відображений спорткомплекс відразу після завданого ракетного обстрілу, знімки спортивної будівлі після відновлення та фото дизайн-проекту італійських спеціалістів майбутніх повністю відновлених ігрової зали та легкоатлетичного манежу.



Як зазначив ректор Євген Сокол, фото зруйнованого спорткомплексу ХПІ обійшло майже весь світ, воно розміщено на стінах мерії у столиці Бельгії Брюсселі.



Завершили свято змагання юнацьких команд Харківської області з водного поло та з вільної боротьби. Всім учасникам турнірів ректор Євген Сокол вручив сувеніри від НТУ «ХПІ» та подарунки від Благодійного фонду «Вільні люди» , співзасновником і координатором якого є депутат Харківської районної ради , співробітник ХПІ Андрій Андрєєв.



Відновлений басейн спорткомплексу харківського Політеху почне працювати вже 5 червня.





Фото: Прес-cлужба НТУ ХПІ

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