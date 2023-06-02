Харків проводить тендер на закупівлю потягів для метрополітену

Закупівля нового рухомого складу для харківського метрополітену знаходиться на стадії проведення тендеру.
Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня», передає РЕДПОСТ.
«Я дуже пишаюся тим, що в тендері беруть участь європейські гіганти - «Siemens», «Skoda», «Stadler». Крім цього, ми залучаємо кошти Європейського інвестиційного банку, а це 15 млн євро, на закупівлю електробусів. Це майбутнє, і ми повинні переходити на сучасний транспорт. Також працюємо над залученням коштів на закупівлю трамваїв», - повідомив мер.
За його словами, відновлення транспортної інфраструктури потребує значних фінансових затрат, адже, окрім рухомого складу, також зруйновані електричні підстанції, контактні мережі тощо.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові деякі автобуси змінять свій маршрут.
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