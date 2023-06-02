    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Харків проводить тендер на закупівлю потягів для метрополітену
02.06.2023  13:27   

Харків проводить тендер на закупівлю потягів для метрополітену

Закупівля нового рухомого складу для харківського метрополітену знаходиться на стадії проведення тендеру.


РЕДПОСТ

Про це Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив в інтерв’ю проєкту «Вісті. Тема дня», передає РЕДПОСТ.

«Я дуже пишаюся тим, що в тендері беруть участь європейські гіганти - «Siemens», «Skoda», «Stadler». Крім цього, ми залучаємо кошти Європейського інвестиційного банку, а це 15 млн євро, на закупівлю електробусів. Це майбутнє, і ми повинні переходити на сучасний транспорт. Також працюємо над залученням коштів на закупівлю трамваїв», - повідомив мер.

За його словами, відновлення транспортної інфраструктури потребує значних фінансових затрат, адже, окрім рухомого складу, також зруйновані електричні підстанції, контактні мережі тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові деякі автобуси змінять свій маршрут.


Тэги:  транспорт, метро, харків, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.06 Дороги та транспорт Під Харковом ремонтують дорогу: схема проїзду для водіїв 31.05 Дороги та транспорт У Харкові змінять рух тролейбуси: список маршрутів 25.05 Дороги та транспорт У Харкові тимчасово не курсують тролейбуси: де саме
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 