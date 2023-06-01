У Харкові деякі автобуси змінять свій маршрут

Як повідомили у Департаменті інфраструктури, введення маршруту пов’язано з необхідністю забезпечити перевезення мешканців селища Жуковського.
Автобус №33е «Ст. м. «Держпром» - вул. Астрономічна (військове містечко)» з п'ятниці, 2 червня, курсуватиме за зміненим маршрутом:
ст. м. «Держпром» – пр. Незалежності – пр. Науки – вул. 23 Серпня – вул. Космонавтів – вул. Дерев’янка – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – вул. Астрономічна (військове містечко).
Автобус №62е «Пр. Жуковського - ст. м. «Держпром» почне курсувати з п'ятниці, 2 червня:
«Пр. Жуковського» – вул. Академіка Проскури – Харківське шосе – вул. Сумська – пл. Свободи – ст. м. «Держпром» (у зворотному напрямку: пр. Незалежності – вул. Сумська – Харківське шосе – вул. Академіка Проскури – пр. Жуковського).
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