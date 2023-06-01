01.06.2023 18:50 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області на тракторі наїхав на міну

1 червня у селі Гракове Чугуївського району стався черговий вибух вибухонебезпечного предмету.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

До районної лікарні самостійно звернувся чоловік, 1962 року народження, який на тракторі наїхав на протитанкову міну та підірвався. Наразі постраждалий перебуває у медичному закладі, його оглядають лікарі, діагноз встановлюється.

"Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.

Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією",- звернулися до громадян рятувальники.



