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01.06.2023  18:50   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області на тракторі наїхав на міну

1 червня у селі Гракове Чугуївського району стався черговий вибух вибухонебезпечного предмету.

міни
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
До районної лікарні самостійно звернувся чоловік, 1962 року народження, який на тракторі наїхав на протитанкову  міну та підірвався. Наразі постраждалий перебуває у медичному закладі, його оглядають лікарі, діагноз встановлюється.
 
"Звертаємось до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку. Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети.
 
Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією",- звернулися до громадян рятувальники.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що після ракетного удару по Харкову з-під завалів врятували жінку.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  події, харків
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