01.06.2023 18:20 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі 66 жертв росіян досі невпізнані: ДНК-лабораторія знову працює в місті

Родичі закатованих і вбитих росіянами людей продовжують звертатися до поліції в пошуках інформації.

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ

За його словами, сьогодні звернулося дванадцятеро людей, і майже всі – вперше.

«Незважаючи на те, що слідчі працюють постійно, а мешканці мають їхні контакти, - можливість серйозно взятися за пошуки родичів є не у всіх. Через щільні обстріли, гуманітарну ситуацію та інші обставини багато хто повернувся до міста лише нещодавно.

До двох ізюмчан наші слідчі разом із мобільною лабораторію приїхали прямо додому – це ті люди, які не змогли звернутися самі через стан здоров’я. Також провели ДНК-дослідження зразків місцевого письменника Сергія Глинського.

Слідчі, криміналісти та експерти працюють максимально ретельно з ДНК. Робимо все, що в наших силах, аби допомогти людям і якісно зафіксувати воєнні злочини росіян в нашій області»,- повідомив Сергій Болвінов.



