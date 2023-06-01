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01.06.2023  18:20   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі 66 жертв росіян досі невпізнані: ДНК-лабораторія знову працює в місті

Родичі закатованих і вбитих росіянами людей продовжують звертатися до поліції в пошуках інформації.

лабораторія
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
За його словами, сьогодні звернулося дванадцятеро людей, і майже всі – вперше.
 
«Незважаючи на те, що слідчі працюють постійно, а мешканці мають їхні контакти, - можливість серйозно взятися за пошуки родичів є не у всіх. Через щільні обстріли, гуманітарну ситуацію та інші обставини багато хто повернувся до міста лише нещодавно.
 
До двох ізюмчан наші слідчі разом із мобільною лабораторію приїхали прямо додому – це ті люди, які не змогли звернутися самі через стан здоров’я. Також провели ДНК-дослідження зразків місцевого письменника Сергія Глинського.
 
Слідчі, криміналісти та експерти працюють максимально ретельно з ДНК. Робимо все, що в наших силах, аби допомогти людям і якісно зафіксувати воєнні злочини росіян в нашій області»,- повідомив Сергій Болвінов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що після ракетного удару по Харкову з-під завалів врятували жінку.
 

Источник:   Сергій Болвінов
 Тэги:  агрессия россии, харків
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