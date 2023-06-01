Після ракетного удару по Харкову з-під завалів врятували жінку

1 червня близько другох додини дня армія рф завдала ударів по промисловому обʼєкту Харкова.
За його словами, удари припали на промисловий об'єкст в Індустріальному районі Харкова. «Обійшлося без пожежі, але з руйнуваннями», – зазначив мер.
За словами Терехова, з під завалів врятували жінку - «попередньо не постраждала, але лікарі все одно її оглянуть».
Раніше РЕДПОСТ. писав, що близько другої години дня 1 червня військові рф завдали два удари по Харкову.
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