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01.06.2023  14:14   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова: куди був приліт, повідомили в ХОВА

У війській адміністрації повідомили подробиці ракетного удару по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Близько другої години дня 1 червня військві рф завдали два удари по Харкову, повідомляє РЕДПОСТ.

У ХОВА розповіли, що було 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків.

Усі профільні служби виїхали на місце. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються.

Мешканців Харкова та області закликають перебувати в укриттях.

Нагадаємо, раніше  РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 червня 2023 року.


 


Источник:   Телеграм/Олег Синегубов
 Тэги:  ракетний удар, обстріл, харків, агрессия россии
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