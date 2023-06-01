Ракетний обстріл Харкова: куди був приліт, повідомили в ХОВА

У війській адміністрації повідомили подробиці ракетного удару по Харкову.
Близько другої години дня 1 червня військві рф завдали два удари по Харкову, повідомляє РЕДПОСТ.
У ХОВА розповіли, що було 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків.
Усі профільні служби виїхали на місце. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються.
Мешканців Харкова та області закликають перебувати в укриттях.
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Приготуйтеся до того, що вам все буде справа. Найкраще використовувати це у мирному ключі – виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.
У Харкові ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Без опадів.
У перший день літа у багатьох країнах відзначається свято, присвячене дітям
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