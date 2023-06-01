01.06.2023 14:14 Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харкова: куди був приліт, повідомили в ХОВА

У війській адміністрації повідомили подробиці ракетного удару по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Близько другої години дня 1 червня військві рф завдали два удари по Харкову, повідомляє РЕДПОСТ.

У ХОВА розповіли, що було 2 влучання в Індустріальному районі міста Харків.

Усі профільні служби виїхали на місце. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила. Дані оновлюються.



Мешканців Харкова та області закликають перебувати в укриттях.







