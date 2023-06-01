01.06.2023 13:50 Рита Парфенова

У парку Харкова відкрився й працюватиме намет з активностями для дітей

У день захисту дітей у Харкові відкрилася Дитяча точка «СПІЛЬНО».



t.me/citykharkivua

Як передає кореспондент РЕДПОСТ, намет з активностями розташований у парку «Перемога». Це вже шоста така локація, створена в Харкові. Він працюватиме щодня, з 10:00 до 19:00.

Міський голова Ігор Терехов, який взяв участь у відкритті Дитячої точки «СПІЛЬНО» від Дитячого фонду ООН, подякував співробітникам ЮНІСЕФ за розвиток дитячих ініціатив та наголосив, що зараз, за відсутності офлайн-навчання у школах, є нагальна потреба в таких проєктах.



«Війна змінила все у житті наших дітей. Але, попри це, ми продовжуємо працювати. Дякую ЮНІСЕФ за підтримку Харкова! Вірю в те, що вже 1 вересня у нас буде безпечно, і діти зможуть піти до школи. Усіх з Днем захисту дітей!» - зазначив Ігор Терехов.



Своєю чергою провідний координатор ЮНІСЕФ з надзвичайних питань Мустафа Бен Мессауд повідомив, що днями у Харкові відкрився офіс фонду. Це допоможе поглибити співпрацю з місцевою владою та зрозуміти потреби харківʼяни.



«Ми в Україні вже 30 років і будемо тут доти, доки молодь та малеча потребуватимуть нашої допомоги», - зазначив Мустафа Бен Мессауд.

Раніше РЕДПОСТ писав, що після року перерви у Харкові 1 червня 2023 року поновила свою роботу дитяча залізниця «Мала Південна».

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