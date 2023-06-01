01.06.2023 13:30 Рита Парфенова

Харківська дитяча залізниця відкрила новий сезон (фото)

Після року перерви у Харкові 1 червня 2023 року поновила свою роботу дитяча залізниця «Мала Південна».



t.me/citykharkivua

На відкритті Харківський міський голова Ігор Терехов нагадав, що дитяча залізниця у Харкові вже вдруге за свою історію була змушена зупиняти роботу через війну, передає .РЕДПОСТ.



«Сьогодні ви відзначаєте вже третій день народження. Перший був 1940 року, потім 1945-го, після того, як усе зруйнували нацисти, і ось зараз. Дуже символічно, що відновлення роботи залізниці припало саме на Міжнародний день захисту дітей. Адже саме тут виховуються та навчаються молоді покоління залізничників. Робітників, які стали ще одними нашими захисниками під час війни» - наголосив Ігор Терехов.



Дитяча залізниця працюватиме з 1 червня по 29 жовтня 2023 року. Поїзди курсуватимуть у вихідні дні, з 11:00 до 15:30, а в будні - згідно з попередніми груповими замовленнями.



