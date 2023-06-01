01.06.2023 12:52 Рита Парфенова

Харківський художник Віктор Ковтун відзначає День народження

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав із днем народження Почесного громадянина міста Харкова та Харківської області, голову Харківської організації Національної спілки художників України Віктора Ковтуна.

Як повідомляє РЕДПОСТ, привітання мера Харкова опубліковано в телеграм-каналі міськради.

«Ви - чудовий митець, визнаний сучасниками. Ваші роботи прикрашають чимало виставкових залів, а Ваш талант допоміг не лише зобразити красу рідної землі, а й розвинути українське мистецтво.



Дякую за Ваш внесок у культурне життя України! Бажаю Вам міцного здоров'я, сімейного благополуччя, натхнення та нових звершень у мирному Харкові!» - говориться у привітанні.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 85-річчя відзначив Почесний громадянин міста Харкова, заслужений будівельник України Наум Водовозов.



