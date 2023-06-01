01.06.2023 12:37 Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: кількість нових випадків на 1 червня:

За минулу добу офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 068 осіб. Одужало 313 710 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 968 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 18 осіб (із них 16 - мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано у Ізюмському районі області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 31 травня.



