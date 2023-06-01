Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: кількість нових випадків на 1 червня:

За минулу добу офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 068 осіб. Одужало 313 710 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 968 осіб.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 18 осіб (із них 16 - мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано у Ізюмському районі області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 31 травня.
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