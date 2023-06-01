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01.06.2023  12:37   Рита Парфенова

Актуальна інформація про COVID-19 в Харкові: кількість нових випадків на 1 червня:

За минулу добу офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 24 випадки зараження коронавірусом.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 068 осіб. Одужало 313 710 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 968 осіб.

За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у двох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 18 осіб (із них 16 - мешканці міста Харкова). Шість позитивних результатів зареєстровано у Ізюмському районі області.

Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 31 травня.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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