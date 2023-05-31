COVID-19 у Харкові: Оновлені дані про нові випадки на 31 травня

За минулу добу офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центрі лабораторних досліджень, усього за добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 322 044 особи. Одужало 313 662 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 992 особи.
За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.
Діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 11 - мешканці міста Харкова). Чотири позитивних результатів зареєстровано у Ізюмському, по три – у Лозівському та у Богодухівському районах області.
Раніше РЕДПОСТ інформував про статистику коронавірусу в Харкові та області на 30 травня.
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