Кладовище «Сосни» у Харкові скоро відкриють для відвідувань

Вибухотехники закінчили перевірку кладовища «Сосни», яке скоро відкриють для відвідувань.
Це стало можливим завдяки працівникам Управління вибухотехнічної служби Національної поліції в Харківській області, які обстежили територію кладовища на наявність вибухонебезпечних предметів.
«Проте не треба забувати про безпеку. При виявлені будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не треба брати його до рук або намагатися пересунути: треба відійти на безпечну відстань і повідомити про це працівникам поліції та адміністрації кладовища», - зазначили там.
З приводу поховання на цвинтарі «Сосни» звертатися за тел.: +38 (050) 402-58-45.
Також у КП «Заповіт» зазначили, що працівники продовжують приводити до ладу кладовища та прилеглі до них території: вивозять сміття, видаляють сухостійні дерева та кущі, косять траву тощо.
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