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31.05.2023  13:30   Рита Парфенова

Кладовище «Сосни» у Харкові скоро відкриють для відвідувань

Вибухотехники закінчили перевірку кладовища «Сосни», яке скоро відкриють для відвідувань.

міське кладовище Сосни
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, 5 червня КП «Заповіт» відкриє вхід на міське кладовище «Сосни» (вул. Генерала Удовиченка).

Це стало можливим завдяки працівникам Управління вибухотехнічної служби Національної поліції в Харківській області, які обстежили територію кладовища на наявність вибухонебезпечних предметів.

«Проте не треба забувати про безпеку. При виявлені будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не треба брати його до рук або намагатися пересунути: треба відійти на безпечну відстань і повідомити про це працівникам поліції та адміністрації кладовища», - зазначили там.

З приводу поховання на цвинтарі «Сосни» звертатися за тел.: +38 (050) 402-58-45.

Також у КП «Заповіт» зазначили, що працівники продовжують приводити до ладу кладовища та прилеглі до них території: вивозять сміття, видаляють сухостійні дерева та кущі, косять траву тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, що вільне відвідування цвинтарів міста Харкова буде дозволено після того, як правоохоронці перевірять усі території на вибухонебезпечні предмети.

Источник:   ХМР
 Тэги:  кладовище, харків
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