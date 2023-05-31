31.05.2023 13:30 Рита Парфенова

Кладовище «Сосни» у Харкові скоро відкриють для відвідувань

Вибухотехники закінчили перевірку кладовища «Сосни», яке скоро відкриють для відвідувань.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду, 5 червня КП «Заповіт» відкриє вхід на міське кладовище «Сосни» (вул. Генерала Удовиченка).

Це стало можливим завдяки працівникам Управління вибухотехнічної служби Національної поліції в Харківській області, які обстежили територію кладовища на наявність вибухонебезпечних предметів.



«Проте не треба забувати про безпеку. При виявлені будь-якого підозрілого предмета в жодному разі не треба брати його до рук або намагатися пересунути: треба відійти на безпечну відстань і повідомити про це працівникам поліції та адміністрації кладовища», - зазначили там.



З приводу поховання на цвинтарі «Сосни» звертатися за тел.: +38 (050) 402-58-45.



Також у КП «Заповіт» зазначили, що працівники продовжують приводити до ладу кладовища та прилеглі до них території: вивозять сміття, видаляють сухостійні дерева та кущі, косять траву тощо.



