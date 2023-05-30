30.05.2023 14:20 Рита Парфенова

Ігор Терехов розповів, коли у Харкові відкриють усі кладовища для відвідувань

Вільне відвідування цвинтарів міста Харкова буде дозволено після того, як правоохоронці перевірять усі території на вибухонебезпечні предмети.



РЕДПОСТ

Про це Харківській міський голова Ігор Терехов повідомив 30 травня в ефірі національного телемарафону, передає РЕДПОСТ.



Мер нагадав, що зі вчора (29 травня – прим. ред.) відкрите для відвідування кладовище №16. Але ще на кількох цвинтарях роботи по розмінуванню продовжуються



«У нас залишаються закритими 16-те, 17-те кладовища, крім цього частково закрите 13-те кладовище, – зазначив Ігор Терехов. – Є ще два кладовища, які не є муніципальними, і зараз там теж працюють вибухотехнікі, робітники ДСНС для того, щоб їх розмінувати».



Ігор Терехов додав, що як тільки фахівці розмінують усі кладовища міста Харкова, міська влада буде відкривати їх для відвідування.

Раніше РЕДПОСТ. писав, що з 29 травня відкрите для відвідувань міське кладовище №16 у селищі Кулиничі (вул. Сьомої Гвардійської Армії).



