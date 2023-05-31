31.05.2023 13:00 Рита Парфенова

Встановлено особу росіянина, який наказував катувати цивільних на Харківщині

Служба безпеки України встановила особу ще одного рашиста російського режиму, який відповідальний за накази про викрадення та жорстоке катування мирних громадян в Ізюмському районі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, правоохоронці встановили особу ще одного російського воєнного злочинця, який віддавав накази катувати цивільне населення під час захоплення частини Харківської області.



Ним виявився 30-річний Павло Каширський, старший оперуповноважений відділу УФСБ росії по Балтійському флоту і військам Калінінградської області.



Встановлено, що на окупованих українських територіях цей злочинець спільно з іншими рашистами займався пошуком осіб, які вільно висловлюють проукраїнську позицію, зокрема колишніх та діючих працівників правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування.



Слідчі СБУ встановили, що загарбники силоміць утримували місцевих мешканців в одному з приміщень і катували їх.



Під час допитів рашисти застосували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, допитували та примушували до негласної співпраці з фсб рф.



Зловмисник особисто брав участь у допитах українців і намагався вибити інформацію про військових ЗСУ, правоохоронців та учасників Тероборони.



Також до діяльності злочинця входили захист від "провокаційних і терористичних загроз" та інформаційно-пропагандистський супровід. Згідно з виявленими документами, він встановив 26 українських патріотів, які допомагали нашим військовим наводити артилерію та передавали дані про дислокацію підрозділів зс рф.



На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України.



Розслідування проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що спецслужби України зібрали доказову базу на одного з командувачів окупаційної армії під час захоплення Харківщини.



