31.05.2023 12:27 Рита Парфенова

Під Харковом пролунає вибух: коли й де

У Циркунах Харківського районі опівдні 31 травня пройде розмінування.

Про роботу саперів у Циркунівській громаді повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.



З 12.30 до 13.00 там відбудуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.

Мешканців закликають зберігати спокій, та водночас не ігнорувати повітряну тривогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 30 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмета.



