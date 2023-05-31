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31.05.2023  12:27   Рита Парфенова

Під Харковом пролунає вибух: коли й де

У Циркунах Харківського районі опівдні 31 травня пройде розмінування.

вибухотехніки

Про роботу саперів у Циркунівській громаді повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

З 12.30 до 13.00 там відбудуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.

Мешканців закликають зберігати спокій, та водночас не ігнорувати повітряну тривогу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 30 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмета.


Источник:   ХОВА
 Тэги:  вибух, харків, агрессия россии
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