Під Харковом пролунає вибух: коли й де

У Циркунах Харківського районі опівдні 31 травня пройде розмінування.
Про роботу саперів у Циркунівській громаді повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
З 12.30 до 13.00 там відбудуться контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.
Мешканців закликають зберігати спокій, та водночас не ігнорувати повітряну тривогу.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 30 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмета.
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Сьогодні зірки радять витратити на домашні справи або проекти, що не передбачають глибоких емоцій, особливо негативних.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Всесвітня організація охорони здоров'я 1988 року оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну.
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