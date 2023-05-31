    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
31.05.2023  11:35   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 30 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмета.

Сапер ДСНС у Харківській області

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

30 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 1500 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 7 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 92 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 64 одиниці техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2880 га території, 275 км автомобільних доріг, 1760 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 69 тис. 116 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби ворог продовжував обстрілювати цивільну інфраструктуру та мирне населення Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
30.05 Надзвичайні події Харків'ян попередили про вибухи на півночі від міста 23.05 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 22.05 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 