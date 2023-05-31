Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

31.05.2023 11:35 Рита Парфенова

Протягом доби 30 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 92 вибухових предмета.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

30 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 7 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 1500 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 7 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 92 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 64 одиниці техніки.