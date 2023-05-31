31.05.2023 12:18

У Харкові під суд піде шахрай, який виманював гроші за уявну евакуацію

Чоловікові, який не вперше викритий на шахрайстві, загрожує до трьох років в'язниці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, з березня по квітень минулого року щодо 45-річній харків’янин систематично наживався на горі мирних мешканців. Так, він повідомляв людям, що працює віддалено та займається як організацією перевезення людей з гарячих точок Харківщини, так і доставкою продуктів харчування, ліків, палива та продажем генераторів. «Добродій» спілкувався з потерпілими через різні месенджери під вигаданим нікнеймом.

Люди, перебуваючи у складних ситуаціях через війну, переводили на банківську картку шахрая гроші, так і не отримавши жодної допомоги.



Чоловік спричинив потерпілим матеріальних збитків на суму близько 150 тисяч гривень.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).



Обвинуваченого судитимуть у Московському районному суді м. Харкова.



Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі до трьох років.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці викрили двох жінок, які ошукали людину на десятки тисяч.



