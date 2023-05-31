У Харкові під суд піде шахрай, який виманював гроші за уявну евакуацію

Чоловікові, який не вперше викритий на шахрайстві, загрожує до трьох років в'язниці.
Люди, перебуваючи у складних ситуаціях через війну, переводили на банківську картку шахрая гроші, так і не отримавши жодної допомоги.
Чоловік спричинив потерпілим матеріальних збитків на суму близько 150 тисяч гривень.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт за фактом шахрайства, вчиненого повторно (ч. ч. 1, 2 ст. 190 КК України).
Обвинуваченого судитимуть у Московському районному суді м. Харкова.
Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі до трьох років.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські правоохоронці викрили двох жінок, які ошукали людину на десятки тисяч.
Комментариев: 0
Сьогодні зірки радять витратити на домашні справи або проекти, що не передбачають глибоких емоцій, особливо негативних.
Весь день у Харкові буде хмарним. Без опадів.
Всесвітня організація охорони здоров'я 1988 року оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну.
влажность:
давление:
ветер: