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20.05.2023  10:00   Дмитро Колонєй

СБУ оголосила підозру російському генералу, який командував окупацією Харківщини

Спецслужби України зібрали доказову базу на одного з командувачів окупаційної армії під час захоплення Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, СБУ оголосила підозру командувачу 11 армійського корпусу Балтійського флоту Західного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенанта Андрію Рузинському:

Служба безпеки зібрала доказову базу на генерала окупантів:
 
  • На початку повномасштабного вторгнення він віддав наказ підпорядкованим підрозділам російських військ на «прорив» державного кордону України для захоплення Харківської області;
  • Під його командуванням загарбники тимчасово окупували території Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. Таким чином Рузинський виконував злочинні завдання вищого військово-політичного керівництва рф щодо захоплення України;
  • Для штурму українських населених пунктів на Харківщині він задіяв більше 4 тис. російських військових, які входили до складу окупаційного угруповання «Балаклія»;
  • Встановлено, що для ведення бойових дій проти Сил оборони загарбники використовували танки, ствольну артилерію, зенітно-ракетні комплекси та важкі вогнеметні системи «Буратіно» і «Солнцепьок»;
  • Разом з цим, при плануванні і проведенні бойових операцій на території Харківської області цей російський генерал неодноразово залучав вогневі засоби ураження свого старшого командира - командувача Західним військовим округом зс рф. Зокрема, залучалася армійська штурмова авіація, ударні гелікоптери Мі-8 та Ка-52, а також розрахунки 300-мм РСЗВ "Смерч";
  • Також, Рузинському підпорядковувалася військова комендатура в м. Балаклія, керівнику якої СБУ нещодавно оголосила підозру у катуванні мирних мешканців;
  • За ведення агресивної війни проти України кремль нагородив більше 1 тис. рашистів, які перебували у підпорядкуванні Рузинського.
  • А сам він отримав підвищення у військовому званні і був переведений для подальшої служби на територію росії, де наразі переховується від правосуддя.
 
Генералу окупантів загрожує до 15 років тюрми.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ в Харківській області затримала фельдшерку-колаборантку.
 

Источник:   Фейсбук Владислава Абдули
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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