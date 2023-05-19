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19.05.2023  16:00   Віталій Хінєвіч

СБУ в Харківській області затримала фельдшерку-колаборантку

Співробітники Служби безпеки України під час стабілізаційних заходів на деокупованих територіях Харківщини викрили та затримали ще одну ворожу поплічницю.

колоборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За його словами, колаборанткою виявилася 37-річна фельдшерка одного з сіл Ізюмського району, яка під час окупації активно співпрацювала з рашистами.
 
Вона за власною ініціативою розмістила у службовій будівлі сільської амбулаторії російських військовослужбовців, які не потребували медичної допомоги, та організовувала для них харчування. За це окупанти дозволили їй відкрити в цьому приміщенні магазин, де колаборантка торгувала харчовими продуктами, спиртними напоями і ліками.
 
Встановлено, що фельдшерка безкоштовно забезпечувала російських військових лікарськими засобами, що були на балансі сільської медустанови. Натомість, у наданні медичної допомоги українським пацієнтам з цього села вона категорично відмовляла, а наявні в амбулаторії ліки пропонувала їм придбати за гроші.
 
Крім цього, зловмисниця допомагала рашистам виявляти серед мешканців села проукраїнських активістів та учасників АТО. Разом з окупантами вона якось приїздила до старости села, яка відмовилася співпрацювати з ворогом, погрожувала їй та навіть закликала російських військовослужбовців розстріляти старосту за її патріотичну позицію.
 
Після деокупації колаборантка намагалася «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження і затримали.
 
Слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1  Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Наразі їй обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
 
Викриття і документування колабораційної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ватажок злочинного угруповання координував кримінальників у Харкові.
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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