19.05.2023 16:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області чоловік вбив знайомого та скинув труп у зливну яму

В ході конфлікту постраждалий накинувся на свого знайомого з ножем. Захищаючи себе, підозрюваний вдарив нападника металевою палицею по голові, внаслідок чого той помер.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

18 травня до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення від мешканця села Мосьпанове про те, що він виявив в каналізаційній ямі на подвір’ї мертву людину. Під час попереднього огляду експерт встановив, що на тілі померлого є ознаки насильницької смерті у вигляді травми голови.

За словами начальника слідчого відділу поліції Чугуївського районного управління Олега Рожнова, під час проведення першочергових слідчо-розшукових дій за кілька годин працівники карного розшуку викрили чоловіка, причетного до скоєння злочину. Ним виявився 52–річний місцевий житель, який мешкає неподалік від місця події.

Як розповів підозрюваний, у січні цього року він разом з 36-річним другом пиячили, а потім посварилися. Господар почав виганяти чоловіка з дому, але гість напав на нього з ножем. Чоловік, захищаючи себе, вдарив товариша металевою палицею по голові. Коли зрозумів, що той мертвий, вирішив позбавитися тіла й викинув його в зливну яму на подвір’ї сусіднього будинку.

19 травня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ст. 118 (умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 2 років позбавлення волі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Ізюмському районі чоловік намагався самотужки ззнешкодити вибуховий предмет та підірвався.



