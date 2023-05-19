Вибух на Харківщині: чоловік підірвався на міні у своєму подвір'ї

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням очільтника ХОВА, у селі Сніжківка, розташованому в Ізюмському районі, сталася трагічна подія 19 травня. 69-річний чоловік вибухнув на невідомому вибуховому пристрої, який знаходився на його власному подвір'ї. Вибух стався в момент, коли чоловік вирішив самостійно знешкодити цей предмет, беручи його до рук. Постраждалий був госпіталізований до лікарні.

Зазначається, що на території Харківської області, яка була під окупацією, мінна небезпека продовжує залишатися на надзвичайно високому рівні, загрожуючи безпеці місцевих мешканців.

У зв'язку з цими подіями, жителі Харківщини отримують заклик від відповідних органів: у разі виявлення будь-якого підозрілого предмета на вулиці чи в інших місцях, слід негайно відступити на безпечну відстань і у жодному разі не брати його до рук, не пересувати та не торкатися. Необхідно негайно повідомити про знахідку піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій або Національну поліцію, щоб вони здійснили відповідні заходи з усунення небезпеки та забезпечили безпеку громади.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби 18 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 183 вибухових предмета.