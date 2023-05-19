19.05.2023 11:28 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Протягом доби 17 травня 2023 року піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області знешкодили 183 вибухових предмета.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 18 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,7 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 8600 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 14 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 183 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 32 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 161 саперів та 64 одиниць техніки.



Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2510 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1638 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 61 тис. 147 ВНП.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів.



