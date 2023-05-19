19.05.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харкові пограбував магазин

У березні минулого року, у період активних бойових дій на території Харкова, чоловік проходив повз магазин одягу, розташований по вулиці Полтавський Шлях.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Чоловік, побачивши, що вітрини магазину пошкоджені внаслідок обстрілів, зловмисник вирішив скористатися ситуацією. Він проник всередину магазину і виніс звідти товар, чим завдав матеріальну шкоду.

Вироком Жовтневого районного суду м. Харкова чоловіку було призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі та, на підставі ст. 75 КК України, звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Перший заступник керівника Харківської обласної прокуратури оскаржив зазаначений вирок в апеляційному порядку з підстав невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок м’якості.

Вироком колегії суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено та призначено обвинуваченому покарання у виді 5 років позбавлення волі з його реальним відбуванням.

Також до 5 років за ґратами засуджено трьох чоловіків, які у квітні минулого року проникли до приміщення банку, розташованого по просп. Гагаріна в Харкові, та викрали звідти комп’ютерну техніку, чим завдали матеріальну шкоду.

Вироком Комінтернівського районного суду м. Харкова їх було визнано винними за ч. 4 ст. 185 КК України та засуджено до 5 років ув’язнення, однак при цьому двох з них звільнено від відбування призначеного покарання з іспитовим строком на 3 роки, на підставі ст. 75 КК України.

Зазначений вирок прокурор оскаржив у апеляційному порядку. Колегією суддів судової палати у кримінальних справах Харківського апеляційного суду враховано доводи сторони обвинувачення, зокрема щодо суспільної небезпеки злочинів проти власності в умовах воєнного стану, та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі кожному, з його реальним відбуванням.



