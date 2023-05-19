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19.05.2023  09:57   Рита Парфенова

Слідчі збирають докази смерті мешканця Хареівщини від російської збройної агресії

У протоколах слідчих зафіксовані наслідки воєнних злочинів окупантів на території Харківської області.

Обстріл Циркунів 18 травня 2023 року

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, протягом останньої доби було зафіксовано обстріли населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах регіону.

В результаті ракетного удару у селі Циркуни загинув один цивільний чоловік, а ще двоє людей отримали поранення. Також були пошкоджені та зруйновані житлові будинки у цьому селі.

Село Тешенківка, що знаходиться в Куп'янському районі, також постраждало внаслідок обстрілу. Були пошкоджені будівлі та техніка фермерського господарства.

У місті Вовчанськ, що розташоване в Чугуївському районі, були пошкоджені житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

На місця подій негайно виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Слідчими розпочато кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів.

 

 


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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