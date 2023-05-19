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19.05.2023  10:16   Рита Парфенова

У субботу по центру Харкова не ходитимуть тролейбуси: де саме

Рух тролейбусів на вул. Кузнечній, у пров. Лопатинському та пров. Соляниківському буде припинений з 10:00 до 14:00 20 травня.


gortransport.kharkov.ua

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент інфраструктури Харівської міськради.

Зміна руху тролейбусіів пов'язана з виконанням СКП «Харківзеленбуд» робіт з видалення аварійних дерев.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

  • №3: розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за маршрутом;
  • №6: розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за маршрутом;
  • №49: розворотне коло «вул. Кутаїська» – вул. Тернопільська – Сімферопольське шосе – Мереф’янське шосе – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за маршрутом;
  • №304: ст. Рогань – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за маршрутом.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові трамвай №27 змінить маршрут.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  транспорт, тролейбус, харків
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