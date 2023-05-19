У субботу по центру Харкова не ходитимуть тролейбуси: де саме

Рух тролейбусів на вул. Кузнечній, у пров. Лопатинському та пров. Соляниківському буде припинений з 10:00 до 14:00 20 травня.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент інфраструктури Харівської міськради.
Зміна руху тролейбусіів пов'язана з виконанням СКП «Харківзеленбуд» робіт з видалення аварійних дерев.
У цей час тролейбуси курсуватимуть так:
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