19.05.2023 08:48 Рита Парфенова

Загинула людина, зруйновано фермерське господарство: в ХОВА розповіли про наслідки обстрілів Харківщини

Минулої доби під час ракетного удару по селу Циркуни на Харківщині загинув місцевий житель, ще двоє отримали поранення.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ранкове зведення ХОВА, за минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів. Ворожої агресії зазнали міста та села у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах області.



Близько третьї години дня стався ракетний урадр по селу Циркуни. Внаслідок обстрілу загинув 52-річний цивільний чоловік, ще 2 чоловіків 41 та 57 років отримали поранення. Два приватних будинки села зруйновані ракетним ударом, ще 13 будинків пошкоджено.





У с. Тешенківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено будівлі, майно та техніку фермерського господарства.



У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено житлові будинки, паркан та об'єкт цивільної інфраструктури.





У селах Стариця та Перківка Чугуївського району через ворожі обстріли сталися лісові пожежі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв передмістя Харкова, під завалами зруйнованого будинку загинула людина.



