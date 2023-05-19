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19.05.2023  08:32   Рита Парфенова

Жінка загубила літню матір у метро Харкова

У харківському метрополітені кілька годин шукали 86-річну жінку.

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка. 
 
За його словами, 63-річна жителька Харкова звернулась до поліцейських у відділ поліції, розташований у метрополітені. Вона повідомила, що її 86-річна мати загубилась на станції метро "Імені О. Масельського".
 
Поліцейські відразу розпочали пошуки жінки і перевірили всі станції метрополітену за наданими прикметами.
 
Пошуки тривали кілька годин – правоохоронці знайшли жінку біля станції метро "Академіка Барабашова" і передали її доньці.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.

 


Источник:   facebook/Володимир Тимошко
 Тэги:  поліція, харків
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