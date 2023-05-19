19.05.2023 08:32 Рита Парфенова
Жінка загубила літню матір у метро Харкова
У харківському метрополітені кілька годин шукали 86-річну жінку.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
За його словами, 63-річна жителька Харкова звернулась до поліцейських у відділ поліції, розташований у метрополітені. Вона повідомила, що її 86-річна мати загубилась на станції метро "Імені О. Масельського".
Поліцейські відразу розпочали пошуки жінки і перевірили всі станції метрополітену за наданими прикметами.
Пошуки тривали кілька годин – правоохоронці знайшли жінку біля станції метро "Академіка Барабашова" і передали її доньці.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина
, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.
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