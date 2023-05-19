Жінка загубила літню матір у метро Харкова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, 63-річна жителька Харкова звернулась до поліцейських у відділ поліції, розташований у метрополітені. Вона повідомила, що її 86-річна мати загубилась на станції метро "Імені О. Масельського".

Поліцейські відразу розпочали пошуки жінки і перевірили всі станції метрополітену за наданими прикметами.

Пошуки тривали кілька годин – правоохоронці знайшли жінку біля станції метро "Академіка Барабашова" і передали її доньці.