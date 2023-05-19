На Харківщині внаслідок обстрілів сталися пожежі. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 17 по 18 травня 2023 року зафіксовано дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 19 травня.
Одна з пожеж сталася у селі Перківка, що знаходиться в межах Вовчанської громади. 18 травня о 21:35 внаслідок обстрілу з боку окупаційних сил рф виникла пожежа в сухій траві та очереті. На момент прибуття пожежників з 47-ї державної пожежно-рятувальної частини, площа пожежі становила 5 гектарів. Рятувальники боролися з вогнем до 01:25. На щастя, ніхто не постраждав.
Також рятівники виїжджали на розбір завалів після обстрілів. Приблизно о 14:30 ворожа сторона здійснила два ракетних удари по житловому сектору селища Циркуни, що знаходиться в Харківському районі. Пожежі не виникло. Внаслідок обстрілу два приватних житлових будинки були зруйновані. Одному місцевому жителю не вдалося вижити, він загинув під уламками. Рятувальники застосували спеціальні інструменти для витягнення його тіла. Додатково, ще двоє осіб отримали поранення.
Загалом протягом доби з 18 по 19 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 183 одиниці вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за минулу добу окупанти обстріляли щонайменше 17 населених пунктів.
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