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19.05.2023  09:17   Рита Парфенова

У Харкові з вогню врятували чоловіка

На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, врятований 57-й чоловік.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, пожежа сталася удень 18 травня на вулиці Потоцкого, 34 у Харкові. О 16:50 на 7-му поверху житлового 12-поверхового будинку виникло загоряння у квартирі.

Площа пожежі склала 3 кв.м. Очеретком пожару була кухня - там горіли домашні речі та меблі.

Рятувальники вивели мешканця квартири із задимленої зони на свіже повітря. О 17:51 пожежу ліквідовано.

За попередніми даними, причиною її виникнення стало необережне поводження з вогнем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 18 по 19 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили  32 оперативних виїзди.



 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, харків, дснс
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