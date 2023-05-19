19.05.2023 09:17 Рита Парфенова

У Харкові з вогню врятували чоловіка

На одній з пожеж, що не пов’язана з бойовими діями, врятований 57-й чоловік.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ДСНС України в Харківській області, пожежа сталася удень 18 травня на вулиці Потоцкого, 34 у Харкові. О 16:50 на 7-му поверху житлового 12-поверхового будинку виникло загоряння у квартирі.



Площа пожежі склала 3 кв.м. Очеретком пожару була кухня - там горіли домашні речі та меблі.



Рятувальники вивели мешканця квартири із задимленої зони на свіже повітря. О 17:51 пожежу ліквідовано.



За попередніми даними, причиною її виникнення стало необережне поводження з вогнем.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 18 по 19 травня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 оперативних виїзди.









