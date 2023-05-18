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18.05.2023  15:48   Дмитро Колонєй

Під час ракетного удару окупантів по передмістю Харкова загинула людина

Про загибель людини під Харковом поінформували у Обласному центрі екстреної медичної допомоги.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на очільника ХОВА Олега Синєгубова, за даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по с. Циркуни загинула одна людина. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ворог обстріляв передмістя Харкова, під завалами зруйнованого будинку знаходиться людина

 


Источник:   Телаграм-канал Олега Синєгубова
 Тэги:  смерть, обстріл, харків
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