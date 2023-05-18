18.05.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Суд Харківської області засудив двох наркоділків

Фігуранти самостійно вирощували та переробляли культивовані рослини конопель. Розфасовану «продукцію» вони постачали через поштові відправлення до Донецької та Харківської областей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне Бюро Розслідувань.

Під час обшуків за місцем проживання наркоділків вилучено понад 200 кілограмів рослин конопель, приблизна вартість яких на «чорному ринку» складає 12 млн гривень.

За матеріалами розслідування ДБР Лозівський міськрайонний суд Харківської області засудив двох наркоділків до 6 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Щодо третього учасника групи – організатора – матеріали розглядаються в суді в окремому провадженні.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ викрила на Харківщині священнослужителя, який освячував російських військових.



