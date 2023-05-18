18.05.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

СБУ викрила на Харківщині священнослужителя, який освячував російських військових

Фігурантом справи є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.

Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

У зв’язку з цим клірик ініціативно написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.

В подальшому фігурант використовував російські товари для проведення агітації на підтримку загарбників.

Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюму.

У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ оголосила про підозру колишньому окупаційному «коменданту» Балаклії.



