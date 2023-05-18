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18.05.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

СБУ викрила на Харківщині священнослужителя, який освячував російських військових

Фігурантом справи є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.

зрадник
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.
 
За його словами, під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.
 
Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.
 
У зв’язку з цим клірик ініціативно написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.
 
В подальшому фігурант використовував російські товари для проведення агітації на підтримку загарбників.
 
Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюму.
 
У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.
 
На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).
 
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
 
Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
 
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що СБУ оголосила про підозру колишньому окупаційному «коменданту» Балаклії.
 

Источник:   Владислав Абдула
 Тэги:  агрессия россии, харків
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