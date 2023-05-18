    
Главная Новини Харкова Суспільство Рятувальники Харкова отримали зарядні станції
18.05.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

Рятувальники Харкова отримали зарядні станції

Зарядні станції були надані в якості гуманітарної допомоги від Мальтійської служби допомоги.

Зарядні станції
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Сьогодні, 18 травня, Харківські рятувальники отримали 20 зарядних станцій "Bluetti" та індивідуальні набори, як гуманітарну допомогу від Мальтійської служби допомоги у Львові. Завдяки альтернативному джерелу електроенергії рятувальники зможуть безперебійно працювати, навіть, у періоди відключень світла.  
 
Керівництво Головного управління ДСНС України у Харківській області  висловило слова вдячності колективу міжнародної благодійної організації “Мальтійська служба допомоги у Львові” за велику підтримку і розуміння.
 
Також у ДСНС зазначили, що Мальтійська служба допомоги – це міжнародна благодійна організація, яка працює у 120 країнах. В Україні вона діє вже 32 роки. Ця організація була серед перших, хто надав всебічну допомогу нашій країні після початку російської агресії.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники ліквідують аварії на водоводах.
 

Источник:   ДСНС Харківської області
 Тэги:  харків, рятувальники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Надзвичайні події Брали участь в окупації Куп’янщини: завершено спецрозслідування стосовно двох бойовиків 18.05 Надзвичайні події Ворог обстріляв передмістя Харкова, під завалами зруйнованого будинку знаходиться людина 18.05 Суспільство У Харкові відзначили День вишиванки (фото)  
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 