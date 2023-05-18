18.05.2023 14:25 Віталій Хінєвіч
Рятувальники Харкова отримали зарядні станції
Зарядні станції були надані в якості гуманітарної допомоги від Мальтійської служби допомоги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Сьогодні, 18 травня, Харківські рятувальники отримали 20 зарядних станцій "Bluetti" та індивідуальні набори, як гуманітарну допомогу від Мальтійської служби допомоги у Львові. Завдяки альтернативному джерелу електроенергії рятувальники зможуть безперебійно працювати, навіть, у періоди відключень світла.
Керівництво Головного управління ДСНС України у Харківській області висловило слова вдячності колективу міжнародної благодійної організації “Мальтійська служба допомоги у Львові” за велику підтримку і розуміння.
Також у ДСНС зазначили, що Мальтійська служба допомоги – це міжнародна благодійна організація, яка працює у 120 країнах. В Україні вона діє вже 32 роки. Ця організація була серед перших, хто надав всебічну допомогу нашій країні після початку російської агресії.
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