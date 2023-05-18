18.05.2023 13:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники ліквідують аварії на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» сьогодні, 18 травня, розпочали усунення 12 аварійних ситуацій на міських водоводах, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, в Новобаварському районі ремонтники проводять комплекс відновлювальних заходів на введенні в будинок на вулиці Власенка.

«Після детального аналізу пошкоджень, ухвалили рішення замінити технічно зношену ділянку трубопроводу холодного водопостачання діаметром 100 мм та довжиною 30 метрів. Напередодні провели підготовчі роботи, а сьогодні почали безпосередню перекладку.

Паралельно проводимо ліквідацію аварійної ситуації на магістралі діаметром 100 мм на вулиці Новоприміській. Також у наших планах капітальний ремонт оглядових колодязів на вулицях Юрія Паращука та Конотопській. Бригади забезпечені всім необхідним для успішного виконання поставлених завдань», - повідомив начальник районної служби водопровідних мереж Євгеній Сальков.

У середу ремонтні бригади підприємства усунули вісім аварійних ситуацій на водоводах і упорядкували вісім оглядових колодязів.

Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».



