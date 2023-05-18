18.05.2023 13:45 Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці продовжує відновлюватися робота аптек та магазинів

На Північній Салтівці - одному з найбільш постраждалих від обстрілів районів міста - поступово відбудовуються та починають працювати магазини, аптеки та заклади побуту.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Станом на сьогодні відновили свою роботу два супермаркети мережі «АТБ-маркет» (вул. Дружби Народів, вул. Гвардійців Широнінців), відкрилися у відремонтованих приміщеннях аптеки мереж «9-1-1», «МедСервіс» (вул. Наталії Ужвій, вул. Гвардійців Широнінців), працюють кілька павільйонів «Посад», «Салтівський м’ясокомбінат» та інші невеликі продуктові крамниці.

Також працює СТО та автомийка на вул. Дружби Народів, дві перукарні (вул. Наталії Ужвій, вул. Дружби Народів), магазин товарів для тварин «Хвастун» (вул. Дружби Народів).

Крім того, почалася торгівля на торговельному майданчику «Наталка» на вул. Наталії Ужвій.



