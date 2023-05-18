На Північній Салтівці продовжує відновлюватися робота аптек та магазинів

На Північній Салтівці - одному з найбільш постраждалих від обстрілів районів міста - поступово відбудовуються та починають працювати магазини, аптеки та заклади побуту.
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У спілкуванні з оточуючими краще уникати будь-яких недомовок або туманних натяків, набагато доречніше житиме за формулою: «Так – це так, ні – це ні, решта – від лукавого».
Хмари, які з'являться у Харкові вдень, протримаються недовго - ввечері очікується ясна погода. Без опадів.
Вишивка вважається оберегом від негативу, є символом краси та міцного здоров'я, а також щасливої долі.
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