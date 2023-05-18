    
Главная Новини Харкова Суспільство На Північній Салтівці продовжує відновлюватися робота аптек та магазинів
18.05.2023  13:45   Віталій Хінєвіч

На Північній Салтівці продовжує відновлюватися робота аптек та магазинів

На Північній Салтівці - одному з найбільш постраждалих від обстрілів районів міста - поступово відбудовуються та починають працювати магазини, аптеки та заклади побуту.

магазин
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Станом на сьогодні відновили свою роботу два супермаркети мережі «АТБ-маркет» (вул. Дружби Народів, вул. Гвардійців Широнінців), відкрилися у відремонтованих приміщеннях аптеки мереж «9-1-1», «МедСервіс» (вул. Наталії Ужвій, вул. Гвардійців Широнінців), працюють кілька павільйонів «Посад», «Салтівський м’ясокомбінат» та інші невеликі продуктові крамниці.
 
Також працює СТО та автомийка на вул. Дружби Народів, дві перукарні (вул. Наталії Ужвій, вул. Дружби Народів), магазин товарів для тварин «Хвастун» (вул. Дружби Народів). 
 
Крім того, почалася торгівля на торговельному майданчику «Наталка» на вул. Наталії Ужвій.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники ліквідують аварії на водоводах.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, магазини
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.05 Надзвичайні події Брали участь в окупації Куп’янщини: завершено спецрозслідування стосовно двох бойовиків 18.05 Надзвичайні події Ворог обстріляв передмістя Харкова, під завалами зруйнованого будинку знаходиться людина 18.05 Суспільство У Харкові відзначили День вишиванки (фото)  
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 