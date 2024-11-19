19.11.2024 11:55

Попри війну: 3,5 тисячі торгових точок забезпечують харків’ян товарами

Тривала російська агресія та територіальна близькість до кордону з рф мали негативний вплив на підприємницьке середовище та промисловий потенціал Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, це створило багато обмежень та перешкод для повноцінної діяльності бізнесу. Однак, попри постійні обстріли, проблеми з логістикою та постачальниками, значна частина підприємств продовжує працювати навіть у таких умовах.

Так, станом на сьогодні, на 1000-й день повномасштабного вторгнення рф, населення міста Харкова обслуговують близько 3,5 тис. підприємств торгівлі, 1,6 тис. - ресторанного господарства, 1,1 тис. - побутового обслуговування, а також 48 ринків та торговельних майданчиків.

Мешканці міста повністю забезпечені необхідними продуктами, ліками, паливом, будівельними матеріалами, іншими товарами та послугами.

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