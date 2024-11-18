18.11.2024 19:25 Рита Парфенова

Харків розвиває мережу електротранспорту: нові електробуси та оновлення метро

У Харкові активно працюють над розширенням і вдосконаленням мережі електротранспорту.

Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Ігор Терехов під час зустрічі зі студентами вищих навчальних закладів розповів про плани міської влади, зокрема про закупівлю електробусів за кошти іноземних партнерів. Крім того, оновлюватиметься рухомий склад метрополітену, і вже наступного року очікується початок будівництва підземного електродепо на 100 потягів, а також дві нові станції метро.

«Ми не зупинили будівництво метро. Сподіваюся, що вже наступного року почнемо будувати підземне електродепо, розраховане на 100 потягів. Крім того, у планах - ще дві станції метро. Днями я мав перемовини з Європейським інвестиційним банком, який підтвердив готовність допомагати нашому місту в цьому напрямку. Що стосується електробусів, то це зовсім інший рівень для Харкова. Такий вид транспорту не тільки екологічно безпечніший, а й набагато дешевший в експлуатації», - підкреслив Ігор Терехов.

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Раніше РЕДПОСТ писав про зустріч мера Харкова Ігоря Терехова зі студентами.