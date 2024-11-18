18.11.2024 20:15 Рита Парфенова

Енергетичні обмеження в Харкові: графік відключень 19 листопада

Внаслідок пошкоджень енергетичних об'єктів під час масованої атаки 17 листопада, в Україні тимчасово введено графіки відключення електроенергії.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго, 19 листопада треба бути готовими до тимчасових обмежень електропостачання.

З метою зменшення навантаження на енергосистему, будуть застосовуватися чергові відключення.

Графік відключень на 19 листопада:

6:00 – 7:00 – одна черга відключень

7:00 – 9:00 – дві черги відключень

9:00 – 14:00 – одна черга відключень

14:00 – 18:00 – дві черги відключень

18:00 – 23:00 – одна черга відключень

Енергетики працюють на випередження, щоб якнайшвидше повернути у роботу пошкоджене обладнання. У зв’язку з цим, усіх мешканців просять ощадливо використовувати електроенергію під час дії обмежень.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики представили графіки погодинних відключень світла у Харківській області, які діють у період із 16 по 22 листопада.