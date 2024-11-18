Енергетичні обмеження в Харкові: графік відключень 19 листопада

Внаслідок пошкоджень енергетичних об'єктів під час масованої атаки 17 листопада, в Україні тимчасово введено графіки відключення електроенергії.
Графік відключень на 19 листопада:
Енергетики працюють на випередження, щоб якнайшвидше повернути у роботу пошкоджене обладнання. У зв’язку з цим, усіх мешканців просять ощадливо використовувати електроенергію під час дії обмежень.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що енергетики представили графіки погодинних відключень світла у Харківській області, які діють у період із 16 по 22 листопада.
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