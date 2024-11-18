«Ви – генератор змін у нашому місті»: Ігор Терехов привітав студентів із Міжнародним днем

Харківський міський голова висловив подяку студентам Харкова за їхню стійкість і внесок у розвиток міста навіть у складних умовах війни.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов 18 листопада привітав студентів, викладачів та ректорів університетів міста з Міжнародним днем студента.
Під час зустрічі з представниками харківських вишів мер побажав молоді успіхів у навчанні та майбутніх звершеннях.
«Ви - генератор змін у нашому місті. Безумовно, на вашу долю випали дуже важкі випробування, адже навчатися під час війни дуже непросто. Але я впевнений, що знання, які ви здобуваєте, знадобляться у вашому подальшому житті, допоможуть вам досягти поставлених цілей та сприятимуть розвитку Харкова й України», — наголосив Ігор Терехов.
У рамках святкування відбулася інтелектуальна вікторина «Kahoot», у якій взяли участь 40 команд із 20 університетів міста. Учасники змагалися у питаннях на загальну ерудицію.
Міський голова подякував студентам за активну участь та відзначив, що подібні заходи — це крок до зміцнення єдності і натхнення для нових досягнень.
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Раніше РЕДПОСТ писав про зустріч мера Харкова Ігоря Терехова зі студентами.
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