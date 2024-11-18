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18.11.2024  21:03   Рита Парфенова

7500 доларів за втечу: викрито схему незаконного переправлення військовозобов’язаних

Харківського правоохоронця затримано в Одесі за організацію втечі військовозобов’язаних за кордон

Новини Харкова: правоохоронець розробив схему для ухилянтів

Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру правоохоронцю, який налагодив схему незаконного переправлення військовозобов’язаних через державний кордон України. За свої «послуги» він вимагав 7500 доларів США, передає РЕДПОСТ.

Зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» квитками на потяг до Одеси та бронював для них готелі. Подальша частина плану передбачала пішохідний перетин кордону з Україною в напрямку Молдови.

Для уникнення перевірок він обіцяв взяти із собою документи, що дозволяють вільне пересування Україною, та вимагав передоплату — 2000 доларів США. Решту суми клієнт мав сплатити вже на місці.

16 листопада правоохоронця затримали в Одесі, коли він отримував другий «транш» у розмірі 5500 доларів США від чергового клієнта.
Розслідування та запобіжний захід

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 484 480 грн. Суд визначив строк утримання — 60 діб.

Справу розслідує другий слідчий відділ ТУ ДБР у Полтаві за оперативного супроводу Харківського управління ДВБ НПУ.

Розшукуються інші причетні до організації злочинної діяльності.
 

Новини Харкова: правоохоронець розробив схему для ухилянтів

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Харкові викрито злочинну групу з 13 осіб, які за гроші «списували» ухилянтів з військового обліку.

 

Тэги:  ухилянт, харків
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