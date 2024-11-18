18.11.2024 21:34 Дмитро Колонєй

Готуємо німецький картопляний салат

Німці обожнюють цю страву і вважають її своєю національною стравою.

Як пише РЕДПОСТ , з'явилася ця німецька страва у XVIII столітті, коли картопля почала активно використовуватись у європейській кухні. За однією з версій страва виникла випадково, завдяки кухарю, який вирішив використовувати залишки вареної картоплі і, змішавши його з інгредієнтами. Варіантів салату існує безліч.

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Німецький картопляний салат

Продукти:

картопля - 1 кг,

бульйон - 125 мл,

цибуля ріпчаста - 1 шт.,

мариновані огірки - 2 шт.,

майонез - 125 мл,

сметана - 1 ст. ложка,

вершки 10% - 1 год. ложка,

солодка гірчиця - 1 год. ложка,

оцет - 1 ст. ложка,

сіль - 1 год. ложка,

цукор - 1 год. ложка,

перець свіжомелений

Покроковий рецепт приготування

Ретельно помити та відварити 1 кг картоплі в мундирі. Цибулину очистити. Дрібно порізати. Готову картоплю відразу ж почистити, Нарізати кружальцями, Додати нарізану цибулину Залити 125 мл гарячого бульйону. Залишити салат настоятися. Нарізати кубиками два мариновані огірки Зробити заправку Для заправки змішати майонез, сметану, 10% вершки, солодку гірчицю, оцет, сіль, свіжомелений перець і цукор. Засудити картоплю. Додати до картоплі огірки та заправку. Перемішати. Залишити ненадовго за кімнатної температури. Прибрати в холодильник не менше 6 годин або на ніч. Салат подавати із сосисками.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати гостре курча під шоколадним соусом по-мексиканськи.

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