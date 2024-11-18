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18.11.2024  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо німецький картопляний салат

Німці обожнюють цю страву і вважають її своєю національною стравою.

Як приготувати німецький картопляний салат
 
Як пише РЕДПОСТ, з'явилася ця німецька страва у XVIII столітті, коли картопля почала активно використовуватись у європейській кухні. За однією з версій страва виникла випадково, завдяки кухарю, який вирішив використовувати залишки вареної картоплі і, змішавши його з інгредієнтами. Варіантів салату існує безліч.
 

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Німецький картопляний салат

 

Продукти:

 
  • картопля - 1 кг,
  • бульйон - 125 мл,
  • цибуля ріпчаста - 1 шт.,
  • мариновані огірки - 2 шт.,
  • майонез - 125 мл,
  • сметана - 1 ст. ложка,
  • вершки 10% - 1 год. ложка,
  • солодка гірчиця - 1 год. ложка,
  • оцет - 1 ст. ложка,
  • сіль - 1 год. ложка,
  • цукор - 1 год. ложка,
  • перець свіжомелений
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Ретельно помити та відварити 1 кг картоплі в мундирі.
  2. Цибулину очистити.
  3. Дрібно порізати.
  4. Готову картоплю відразу ж почистити, 
  5. Нарізати кружальцями, 
  6. Додати нарізану цибулину 
  7. Залити 125 мл гарячого бульйону.
  8. Залишити салат настоятися.
  9. Нарізати кубиками два мариновані огірки 
  10. Зробити заправку
  11. Для заправки змішати майонез, сметану, 10% вершки, солодку гірчицю, оцет, сіль, свіжомелений перець і цукор.
  12. Засудити картоплю.
  13. Додати до картоплі огірки та заправку. 
  14. Перемішати.
  15. Залишити ненадовго за кімнатної температури.
  16. Прибрати в холодильник не менше 6 годин або на ніч.
  17. Салат подавати із сосисками.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати  гостре курча під шоколадним соусом по-мексиканськи.

 
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Тэги:  рецепт, салат, картопля, цибуля, огірки, оцет, цукор
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