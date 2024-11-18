18.11.2024 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо німецький картопляний салат
Німці обожнюють цю страву і вважають її своєю національною стравою.
Як пише РЕДПОСТ
, з'явилася ця німецька страва у XVIII столітті, коли картопля почала активно використовуватись у європейській кухні. За однією з версій страва виникла випадково, завдяки кухарю, який вирішив використовувати залишки вареної картоплі і, змішавши його з інгредієнтами. Варіантів салату існує безліч.
Німецький картопляний салат
Продукти:
-
картопля - 1 кг,
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бульйон - 125 мл,
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цибуля ріпчаста - 1 шт.,
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мариновані огірки - 2 шт.,
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майонез - 125 мл,
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сметана - 1 ст. ложка,
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вершки 10% - 1 год. ложка,
-
солодка гірчиця - 1 год. ложка,
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оцет - 1 ст. ложка,
-
сіль - 1 год. ложка,
-
цукор - 1 год. ложка,
-
перець свіжомелений
Покроковий рецепт приготування
-
Ретельно помити та відварити 1 кг картоплі в мундирі.
-
Цибулину очистити.
-
Дрібно порізати.
-
Готову картоплю відразу ж почистити,
-
Нарізати кружальцями,
-
Додати нарізану цибулину
-
Залити 125 мл гарячого бульйону.
-
Залишити салат настоятися.
-
Нарізати кубиками два мариновані огірки
-
Зробити заправку
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Для заправки змішати майонез, сметану, 10% вершки, солодку гірчицю, оцет, сіль, свіжомелений перець і цукор.
-
Засудити картоплю.
-
Додати до картоплі огірки та заправку.
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Перемішати.
-
Залишити ненадовго за кімнатної температури.
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Прибрати в холодильник не менше 6 годин або на ніч.
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Салат подавати із сосисками.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати гостре курча під шоколадним соусом по-мексиканськи.
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