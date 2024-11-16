16.11.2024 21:32 Дмитро Колонєй
Гострий курча під шоколадним соусом по-мексиканськи
Рецепт, що сягає корінням в індіанське минуле латиноамериканської країни.
Як пише РЕДПОСТ, незвичне для поєднання шоколаду і м'яса типово для Месики. Сам же соус Моле поблано, який ми застосуємо в блюді - спадщина індіанців. Його назва походить від науатльського або ацтекського індіанського mulli - "соус". У XVIII столітті черницы монастиря у місті Пуебла вирішили додати до старовинного індіанського рецепту шоколад та арахіс.
Курча під шоколадним соусом по-мексиканськи
Продукти
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курчатка -1 шт.,
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вершкове масло - 100 г,
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білий хліб - 250 г,
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молоко - 3 ст. ложки,
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цибуля - 2 шт.,
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яйця -2 шт.
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сосиски - 100 г,
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вершки - 250 г,
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біле вино - 1 склянка,
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часник - 3 зуб.,
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какао 1 ч. ложка або 3 квадратики чорного шоколаду
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шавлія - 1 год. ложка,
-
чилі - 0,5 год. ложки,
-
сіль,
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перець.
Покроковий рецепт приготування
-
Білий хліб та сосиски нарізати кубиками.
-
Розтопити олію.
-
Хліб та сосиски змішати у глибокій мисці з молоком, яйцями, половиною розтопленої олії.
-
Розтерти часточку часнику.
-
Додати до фаршу чорний перець, половину шавлії та часник.
-
Посолити, перемішати.
-
Курча помити.
-
Наповнити курча фаршем.
-
Зашити черевце
-
Зовні натерти сумішшю чилі.
-
Посипати шавлією.
-
Змастити лист маслом.
-
Викласти курча на лист.
-
Додати крупно нарізану цибулю і нарізаний часник, що залишився.
-
Запікати при температурі 180° протягом 1 години.
-
Готового курчати зняти з листа
-
Відкласти на блюдо.
-
У соус, що утворився на деку, влити біле вино, додати какао-порошок (або шоколад).
-
Прокип'ятити.
-
Влити вершки.
-
Знову довести до кипіння
-
Проварити до загусання.
-
Подавати розрізаного на порції курчати на блюді.
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Соус подати окремо в соуснику.
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