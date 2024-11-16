16.11.2024 21:32 Дмитро Колонєй

Гострий курча під шоколадним соусом по-мексиканськи

Рецепт, що сягає корінням в індіанське минуле латиноамериканської країни.

Як пише РЕДПОСТ, незвичне для поєднання шоколаду і м'яса типово для Месики. Сам же соус Моле поблано, який ми застосуємо в блюді - спадщина індіанців. Його назва походить від науатльського або ацтекського індіанського mulli - "соус". У XVIII столітті черницы монастиря у місті Пуебла вирішили додати до старовинного індіанського рецепту шоколад та арахіс.

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Курча під шоколадним соусом по-мексиканськи

Продукти

курчатка -1 шт.,

вершкове масло - 100 г,

білий хліб - 250 г,

молоко - 3 ст. ложки,

цибуля - 2 шт.,

яйця -2 шт.

сосиски - 100 г,

вершки - 250 г,

біле вино - 1 склянка,

часник - 3 зуб.,

какао 1 ч. ложка або 3 квадратики чорного шоколаду

шавлія - ​​1 год. ложка,

чилі - 0,5 год. ложки,

сіль,

перець.

Покроковий рецепт приготування

Білий хліб та сосиски нарізати кубиками. Розтопити олію. Хліб та сосиски змішати у глибокій мисці з молоком, яйцями, половиною розтопленої олії. Розтерти часточку часнику. Додати до фаршу чорний перець, половину шавлії та часник. Посолити, перемішати. Курча помити. Наповнити курча фаршем. Зашити черевце Зовні натерти сумішшю чилі. Посипати шавлією. Змастити лист маслом. Викласти курча на лист. Додати крупно нарізану цибулю і нарізаний часник, що залишився. Запікати при температурі 180° протягом 1 години. Готового курчати зняти з листа Відкласти на блюдо. У соус, що утворився на деку, влити біле вино, додати какао-порошок (або шоколад). Прокип'ятити. Влити вершки. Знову довести до кипіння Проварити до загусання. Подавати розрізаного на порції курчати на блюді. Соус подати окремо в соуснику.