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22.06.2024  21:34   Дмитро Колонєй

Готуємо курку з овочами в соусі теріяки

Класична азіатська страва, яка відмінно урізноманітнить повсякденний раціон.

 
Як пише РЕДПОСТ, радимо приготувати цю смачну азіатську страву, тим більше, що соус теріяки, який є в будь-якому супермаркеті, надасть нових відтінків смаку традиційному для нашої кухні м'ясу курки.  
 

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Курка з овочами в соусі теріяки

 

Продукти: 

 
  • 500 г курки, 
  • 100 мл теріяку, 
  • 50 г стручкової квасолі, 
  • 2 болгарські перці, 
  • 1/2 цибулини, 
  • 1 перець чилі, 
  • 1 зубчик часнику.
 

Покроковий рецепт приготування: 

 
  1. Нарізати курку середніми шматочками
  2. На півгодини замаринувати її у соусі теріяку. Подрібнити цибулю, часник та чилі
  3. Обсмажити кілька хвилин. 
  4. Додати курку
  5. Смажити на сильному вогні ще 5 хвилин|мінути|, помішуючи.
  6. Додати болгарський перець, квасолю та залишки маринаду
  7. Гасити на середньому вогні 15 хвилин.
 
Тэги:  рецепт, курка, овочі, цибуля, теріяки
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