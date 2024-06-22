22.06.2024 21:34 Дмитро Колонєй
Готуємо курку з овочами в соусі теріяки
Класична азіатська страва, яка відмінно урізноманітнить повсякденний раціон.
Як пише РЕДПОСТ
, радимо приготувати цю смачну азіатську страву, тим більше, що соус теріяки, який є в будь-якому супермаркеті, надасть нових відтінків смаку традиційному для нашої кухні м'ясу курки.
Курка з овочами в соусі теріяки
Продукти:
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500 г курки,
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100 мл теріяку,
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50 г стручкової квасолі,
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2 болгарські перці,
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1/2 цибулини,
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1 перець чилі,
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1 зубчик часнику.
Покроковий рецепт приготування:
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Нарізати курку середніми шматочками
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На півгодини замаринувати її у соусі теріяку. Подрібнити цибулю, часник та чилі
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Обсмажити кілька хвилин.
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Додати курку
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Смажити на сильному вогні ще 5 хвилин|мінути|, помішуючи.
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Додати болгарський перець, квасолю та залишки маринаду
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Гасити на середньому вогні 15 хвилин.
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