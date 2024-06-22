Готуємо курку з овочами в соусі теріяки

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Гороскоп на 22 червня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогоднішній день сприятливий для творчості, самовираження та генерації нових ідей. Однак можливі емоційні потрясіння та затяжні з'ясування стосунків.

Прогноз погоди у Харкові на 22 червня Днем на небі з'являються хмари, які розсіюються ввечері, не приносячи опадів.