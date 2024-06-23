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23.06.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 23 червня

З ранку небо вкриють хмари, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Вранці і вдень не очікується опадів, але увечері можливий дощ.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

23 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі короткочасні дощі, грози.

Вітер західний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 11–16°, вдень 26–31°.

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Народні прикмети

  • якщо соловей не співає, час збирати ячмінь;
  • велика роса обіцяє врожай огірків та горіхів;
  • дощовий день віщує неврожай;
  • якщо дощ йде цього дня, очікуйте ще п'ять днів сирої погоди.

 

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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