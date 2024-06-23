Прогноз погоди у Харкові на 23 червня

З ранку небо вкриють хмари, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Вранці і вдень не очікується опадів, але увечері можливий дощ.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
23 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликі короткочасні дощі, грози.
Вітер західний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 11–16°, вдень 26–31°.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Емоції будуть мінливими і можуть бути як руйнівними, і творчими. День сприятливий для самостійної діяльності та потребує рішучості, але можуть виникнути проблеми з організованістю та субординацією.
З ранку небо вкриють хмари, і похмура погода триматиметься до кінця дня. Вранці і вдень не очікується опадів, але увечері можливий дощ.
Цього року 23 червня відзначають Трійцю — одне з дванадцяти найголовніших свят у житті православних християн.
влажность:
давление:
ветер: