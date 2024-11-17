17.11.2024 00:09

Як вибрати смартгодинник для дитини

Не варто доводити, що критерії вибору гаджета для дорослого та дитини неоднакові — це й так зрозуміло. Насамперед мова йде про розміри: дизайн та навіть технічні характеристики в такому випадку другорядні. Ось тільки є одна проблема: різні виробники пропонують розмірні ряди, які не стандартизовані. Тому, якщо модель позначена як «дитяча», це не означає, що гаджет підійде будь-якій дитині.

Як визначити розміри дитячих Smart Watch

Є думка, що досить мати регульований ремінець, і проблем із розміром не буде. Звісно, із його допомогою можна коригувати посадку годинника, але не завжди. Особливо якщо це модель великого розміру, як, наприклад, Apple Watch 10.

Пропонуємо вашій увазі декілька порад, які допоможуть визначитися із розмірами девайса:

Перший крок — вимірювання обхвату зап'ястя. Це необхідно для визначення довжини ремінця.

Далі оцініть розміри корпуса смартгодинника. Моделі, які нашпиговані датчиками, можуть мати солідні габарити та вагу, вони будуть сидіти на руці некомфортно.

Вибирайте ремінець із можливістю регулювання його довжини. У цьому випадку, якщо корпус годинника має оптимальні для дитини розміри, підігнати довжину ремінця так, щоби пристрій сидів на руці максимально комфортно, не проблема.

Звертайте увагу на матеріали виготовлення корпусу та ремінця: у дітей шкіра чутлива, і деякі матеріали можуть викликати подразнення чи навіть прояви алергічної реакції. Проконтролюйте, щоби годинник сидів на руці вільно та не тиснув на зап'ястя. Час від часу перевіряйте, чи немає в дитини вищевказаних проявів.

Дозвольте синові чи доньці самостійно вибрати конкретну модель відповідно до їхніх вподобань, це позбавить вас у майбутньому від запитів «чому цей, я хотів/хотіла такий».

Є сенс купувати модель, яка комплектується декількома ремінцями різної довжини: дитяча рука росте швидко, і ви матимете змогу міняти ремінці, коли ваше чадо дорослішатиме.

Декілька важливих аспектів

Популярність дитячих смартгодинників останніми роками стрімко йде вгору. І не дивно: цей пристрій полегшує контроль зі сторони батьків, адже сучасні діти ведуть активний спосіб життя: крім школи, відвідують гуртки, беруть участь у шкільних екскурсіях, гуляють у позашкільний час тощо. І не завжди разом зі смартфоном.

І що головне — батькам не потрібен візуальний контроль, як це було раніше. Це означає, що вони отримують інструмент, який дає змогу дбати про безпеку свого чада без порушення особистих кордонів.

Вважається, що оптимальним віком, з якого дитина може носити розумний годинник, є 6 років. У цьому віці вона вже здатна опанувати такий гаджет і всі його функції та можливості.

Головне, щоби батьки провели невелику пояснювальну бесіду про важливість охайного ставлення до індивідуальних речей. Потрібно також подбати про те, щоби гаджет мав достатній рівень вологозахисту та захисту від механічних пошкоджень.