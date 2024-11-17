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17.11.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 листопада

У Харкові 17 листопада хмари, що з'являться вранці, протримаються до вечора, але до того часу вони мають розсіюватися. Опадів не очікується, тож день обіцяє бути сухим і досить ясним наприкінці.

прогноз погоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.  

Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

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Народні прикмети

Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать.
Синиці та галки літають по двору – до снігопаду.
Небо затягло хмарами – до потепління.
Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.
Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою.
Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.
  • яка погода зранку до полудня, такою буде перша половина зими, а ось друга половина дня вказує на погоду другої половини зими;
  • якщо похмура погода – взимку чекайте на малу кількість сонячних днів;
  • мороз цього дня вказує на холодну зиму;
  • місяць заходить в світлому колі – скоро зміниться погода;
  • іній на деревах цього дня віщує потепління;
  • морозна погода та велика кількість снігу обіцяють багатий урожай зернових влітку.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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