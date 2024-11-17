Прогноз погоди у Харкові на 17 листопада

У Харкові 17 листопада хмари, що з'являться вранці, протримаються до вечора, але до того часу вони мають розсіюватися. Опадів не очікується, тож день обіцяє бути сухим і досить ясним наприкінці.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
17 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3 – 8° тепла.
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Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору – до снігопаду. Небо затягло хмарами – до потепління. Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.
Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою. Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.
День сповнений емоцій та спілкування, закликає до пригод і відпочинку. Уникайте конфліктів і крайнощів для збереження гарного настрою.
У Харкові пануватиме хмарна погода. Опадів не передбачається. Сприятливий день для прогулянок, хоча варто підготуватися до прохолодної погоди.
18 листопада відзначається День сержанта Збройних Сил України.
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