17.11.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 17 листопада

У Харкові 17 листопада хмари, що з'являться вранці, протримаються до вечора, але до того часу вони мають розсіюватися. Опадів не очікується, тож день обіцяє бути сухим і досить ясним наприкінці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

17 листопада очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря: вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3 – 8° тепла.

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Народні прикмети

Цього дня радять робити покупки. Вважається, що всі обновки довго прослужать. Синиці та галки літають по двору – до снігопаду. Небо затягло хмарами – до потепління. Хмари пливуть проти вітру – до снігопаду.

Якщо йде дощ, то протягом тижня потеплішає, а до лютого погода буде сирою та вологою. Якщо сніг накрив землю, то весна прийде пізно.

яка погода зранку до полудня, такою буде перша половина зими, а ось друга половина дня вказує на погоду другої половини зими;

якщо похмура погода – взимку чекайте на малу кількість сонячних днів;

мороз цього дня вказує на холодну зиму;

місяць заходить в світлому колі – скоро зміниться погода;

іній на деревах цього дня віщує потепління;

морозна погода та велика кількість снігу обіцяють багатий урожай зернових влітку.