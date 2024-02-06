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06.02.2024  21:32   

Яскравий та смачний боул з рисом, куркою та квасолею

Ситний, корисний та простий у приготуванні боул із доступних продуктів.

Як пише РЕДПОСТ, боули дедалі популярніші останнім часом. По суті – це конструктор, який кожен може доповнити на свій смак.
 

Боул з рисом, куркою та квасолею

 

Продукти:

  • 1 куряче філе,
  • 1/2 склянки рису,
  • 2 ст. консервованої квасолі,
  • 2 ст. консервованої кукурудзи,
  • 1 помідор,
  • спеції,
  • зелень.

Покроковий рецепт приготування:

  1. Відварити рис до готовності.
  2. Дрібно нарізати, приправити та обсмажити курку.
  3. Помідор нарізати кубиком,
  4. Зелень – подрібнити.
  5. Викласти всі інгредієнти в боул та подавати.

 

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